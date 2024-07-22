Сборная Сербии по волейболу не смогла попасть на турнир в Польшу из-за сбоя Microsoft

Сборная Сербии по волейболу не смогла принять участие в товарищеском турнире в Гданьске из-за глобального сбоя программных продуктов корпорации Microsoft.

«Из-за глобального сбоя ИТ-систем и вызванного этим паралича аэропортов сборная Сербии не сможет принять участие товарищеском турнире в Гданьске, в котором сыграют сборные Польши, Японии и США. Польский волейбольный союз всё ещё пытается предоставить подходящую замену, и мы будем держать вас в курсе всех изменений», — говорится в заявлении на официальном сайте организациии

19 июля во всём мире наблюдались сбои с устройствами, которые работают на Windows. Сбои связаны с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.

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