«Как второй отец». Иммерс — о партнёрстве с осуждённым за педофилию ван де Вельде

Волейболист Мэтью Иммерс, выступающий в паре с нидерландским волейболистом Стивеном ван де Вельде, осуждённым за педофилию, выступил в защиту ван де Вельде.

«Мне с ним комфортно, мы хорошо заботимся друг о друге. Мне 23, ему — 29. Он также для меня как второй отец, который поддерживает. Теперь мы едем на Игры, и это стало большим событием. Но всё остальное осталось по-прежнему. Это позор, что люди так о нём говорят. Знаю Стивена сегодняшнего, и я рад этому. Он очень хороший партнёр. Он хорошая компания как на поле, так и за его пределами, и это самое важное для меня», — приводит слова Иммерса The Telegraph.

29-летний ван де Вельде в дуэте с Мэтью Иммерсом входит в десятку сильнейших пляжников мира.

Напомним, в 2014 году ван де Вельде, специализирующийся в пляжном волейболе, познакомился в соцсети с 12-летней девочкой из Великобритании. Спустя несколько дней он приехал в Англию, чтобы встретиться с ней, а через какое-то время между ними произошла интимная связь, при этом волейболист, по сообщениям британских СМИ, знал о возрасте ребёнка. Нидерландец был приговорён к четырём годам тюремного заключения за изнасилование малолетней. Часть тюремного срока он отбыл в Англии, а затем был переведён в Нидерланды, где был освобождён и вернулся в спорт в 2017 году.