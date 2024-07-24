Россиянка Полина Шеманова перешла в третий за шесть месяцев клуб в Турции

23-летняя российская доигровщица Полина Шеманова перешла в третий за шесть месяцев клуб в Турции. В сезоне-2023/2024 она будет выступать за «Бахчеливлер».

В начале января Шеманова подписала контракт до конца сезона-2023/2024 с волейбольным клубом «Галатасарай». В конце января она перешла в «Сарыер», чтобы набраться игрового опыта. В следующем сезоне новым клубом россиянки станет «Бахчеливлер».

Межсезонье она провела в чемпионате Индонезии в составе «Джакарта Пертамин Эндуро». В матче за бронзу команда уступила «Джакарте Попсиво Полван», за который выступала россиянка Ирина Воронкова.

Напомним, до перехода в турецкую лигу Шеманова четыре года играла в США в составе команды Сиракузского университета. Спортивная карьера девушки началась в сезоне-2015/2016 с выступлений за череповецкие «Северянку» и «Северянку-3».

«Бахчеливлер» в сезоне-2023/2024 стал чемпионом первой женской волейбольной лиги Турции и получил право пойти на повышение в элитную лигу «Султанлар».