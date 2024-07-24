В Польше перед Олимпиадой продлили контракты с главными тренерами сборных

Польская федерация волейбола перед стартом Олимпийских игр – 2024 в Париже продлила контракты на четыре года с главным тренером мужской сборной Николой Грбичем и главным тренером женской сборной Стефано Лаварини. Специалисты будут работать с командами до Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Сербский тренер Никола Грбич и итальянский тренер Стефано Лаварини возглавили сборные в январе 2022 года.

Под руководством Грбича мужская команда стала серебряным призёром чемпионата мира – 2022, а в 2023 году выиграла в Лиге наций и чемпионате Европы. Перед Олимпиадой сборная Польши лидирует в мировом рейтинге.

Вместе с Лаварини женская команда становилась бронзовым призёром Лиги наций в 2023 и 2024 годах. Перед Олимпийскими играми сборная занимает четвёртое место в мировом рейтинге.