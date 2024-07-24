Новичок «Динамо» Сапожков рассказал, почему решил уехать из Италии

Диагональный московского «Динамо» Максим Сапожков рассказал, почему в это межсезонье вернулся из чемпионата Италии в российскую Суперлигу.

«Я посчитал, что если я смог заявить о себе в Европе, то нужно сделать это и в России. Первый сезон на взрослом уровне в Суперлиге за «Югру-Самотлор» (2021/2022) мне не удался. Я делил игровое время с Назаром Литвиненко и не мог проявить себя должным образом. Поэтому я решил попробовать себя в «Динамо».

Это один из лучших клубов нашей страны, Константин Брянский – хороший тренер, работа с которым даст мне многое. В физическом плане я смогу набрать здесь свою лучшую форму, в плане техники я также вырасту в «Динамо» и смогу показывать свой лучший волейбол», — заявил Сапожков в интервью клубному сайту «Динамо».

Последние два сезона диагональный провёл в Италии, выступая за «Верону» и «Модену». В «Динамо» Сапожков будет напарником болгарина Цветана Соколова.