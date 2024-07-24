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Россиянка Богумила Бярда перешла в греческий «Панатинаикос»

Россиянка Богумила Бярда перешла в греческий «Панатинаикос»
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25-летняя российская диагональная Богумила Бярда в сезоне-2024/2025 будет выступать за греческий волейбольный клуб «Панатинаикос».

Прошлый сезон Бярда провела в румынском клубе «Альба-Блаж», вместе с которым стала серебряным призёром национального чемпионата.

Богумила начала профессиональную карьеру в системе краснодарского «Динамо». За время выступления в российской Суперлиге играла за «Тулицу» (сезон-2019/2020 и сезон-2022/2023) и краснодарское «Динамо» (2016–2019 и 2020–2022).

В сезоне-2023/2024 «Панатинаикос» стал чемпионом национального турнира, в финале обыграв «Олимпиакос».

«Я очень рада присоединиться к «Панатинаикосу» и с нетерпением жду своего первого матча. Я знаю динамику этого клуба и хочу помочь нам снова завоевать первое место в Греции и сделать всё возможное в Европе», – приводит слова Бярды пресс-служба клуба на официальном сайте.

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