Волейболист «Локомотива» получил травму на первой тренировке в Париже перед ОИ-2024

27 июля стартует олимпийский волейбольный турнир. Сборные команды уже прибыли в Париж и проводят тренировку.

Неудачным оказалось первое же занятие в столице Франции для двух волейболистов сборной Бразилии. Травмы получили доигровщик Йоанди Леал и диагональный Алан Соуза. У первого небольшое повреждение голеностопа, которое не должно помешать ему сыграть в Париже, у второго боли в икре. Алан пока не тренируется и должен пройти МРТ-обследование, после которого станет ясна степень повреждения.

Леал в новом сезоне будет выступать в России за новосибирский «Локомотив». Сборная Бразилии на групповом этапе Олимпиады сыграет с Польшей, Италией и Египтом. В первом матче 27 июля бразильцы встретятся с итальянцами.