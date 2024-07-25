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Мужская волейбольная сборная Турции сменила главного тренера

Мужская волейбольная сборная Турции сменила главного тренера
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Сборная Турции по волейболу сменила главного тренера. Свой пост покинул француз Седрик Энар, дальше работать с национальной командой будет местный специалист Умут Чакыр.

Энар возглавил сборную Турции в феврале 2024 года. Под его руководством команда дебютировала в Лиге наций, но выступила неудачно, выиграв лишь один матч и заняв последнее, 16-е место. Ранее на уровне сборных он работал с командами Хорватии и Эстонии.

Чакыр ранее был ассистентом Энара. Кроме того, 46-летний специалист будет совмещать работу в сборной с мужским «Галатасараем». Под его руководством сборная Турции проведёт первые отборочные матчи чемпионата Европы-2026 со сборными Дании и Венгрии. Эти игры пройдут во второй половине августа.

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