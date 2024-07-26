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Главный тренер сборной Польши Грбич объяснил, почему команда пропустит открытие Олимпиады

Главный тренер сборной Польши Грбич объяснил, почему команда пропустит открытие Олимпиады
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Главный тренер мужской сборной Польши по волейболу Никола Грбич ответил на вопрос, почему команда пропустит церемонию открытия Олимпиады в Париже.

«У нас матч на следующий день после церемонии открытия. Я думаю, это мероприятие продлится очень долго. Если бы мы участвовали, нам пришлось бы покинуть деревню в 15:45, а закончиться всё может после полуночи, в час или в два часа ночи.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Польша
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У нас матч на следующий день. Бразилия и Италия тоже пропустят церемонию. Я понимаю, это мероприятие очень яркое, но мы приехали сюда, чтобы играть в волейбол и добиться хорошего результата для Польши. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этой задаче и сделать всё возможное, чтобы добиться успеха», — сказал Грбич в интервью Przeglad Sportowy.

Сборная Польши стартует на Олимпиаде 27 июля матчем с Египтом.

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