Сборная Бразилии по волейболу выйдет на матч с Италией без основного диагонального

Мужская сборная Бразилии по волейболу сыграет с Италией в рамках группового этапа Олимпиады-2024 без своего основного диагонального Алана Соузы. Нападающий получил травму икроножной мышцы и не включён в заявку на стартовый матч турнира.

Место Алана на площадке займёт его брат Дарлан. А в заявке Соузу заменил доигровщик Онорато. В то же время Йоанди Леал, которого беспокоил голеностоп, попал в число 12 заявленных игроков.

С этого года на Олимпиаде разрешили заявлять по 13 волейболистов, один из которых запасной. При этом тренеры могут делать замены перед каждым матчем.

Бразилия выступит на Олимпиаде в группе С вместе с Польшей, Италией и Египтом. Ранее стало известно, что команда пропустит церемонию открытия турнира.