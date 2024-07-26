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Сборная Бразилии по волейболу выйдет на матч с Италией без основного диагонального

Сборная Бразилии по волейболу выйдет на матч с Италией без основного диагонального
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Мужская сборная Бразилии по волейболу сыграет с Италией в рамках группового этапа Олимпиады-2024 без своего основного диагонального Алана Соузы. Нападающий получил травму икроножной мышцы и не включён в заявку на стартовый матч турнира.

Место Алана на площадке займёт его брат Дарлан. А в заявке Соузу заменил доигровщик Онорато. В то же время Йоанди Леал, которого беспокоил голеностоп, попал в число 12 заявленных игроков.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 14:00 МСК
Италия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С этого года на Олимпиаде разрешили заявлять по 13 волейболистов, один из которых запасной. При этом тренеры могут делать замены перед каждым матчем.

Бразилия выступит на Олимпиаде в группе С вместе с Польшей, Италией и Египтом. Ранее стало известно, что команда пропустит церемонию открытия турнира.

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