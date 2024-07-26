Связующий сборной Бразилии Бруно: выйдем на матч с Италией с налитыми кровью глазами

Капитан и связующий сборной Бразилии Бруно Резенде рассказал, чего ждёт от Олимпиады в Париже.

«Из всех моих Олимпиад на этой от нас ждут меньше всего, мы не фавориты. Но это и понятно, ведь этот цикл мы прошли не так стабильно. Да, мы выиграли бронзовые медали на ЧМ-2022, но были моменты, когда мы играли плохо. Мы понимаем и признаём это.

Мы извлекли урок из недавней неудачи в Лиге наций. Сейчас у нас правильный настрой, мы готовы к бою, выходим на матчи с налитыми кровью глазами. У нас очень сплочённая, дружная команда и на площадке, и вне её. Есть баланс — много молодых, они полны энергии. Но есть и опытные парни – я, Лукас, Лукарелли.

Конечно, мы мечтаем о медали. Но понимаем, насколько трудно будет её добыть. Мы верим в себя, в нашу игру, в наш путь. Выйдем с налитыми кровью глазами на первый матч с Италией», – рассказал связующий в интервью Web Volei.

Для 38-летнего Бруно это будет пятая Олимпиада. Он стал чемпионом Рио-2016 и серебряным призёром Пекина-2008 и Лондона-2012. Отец Бруно Бернардо Резенде возглавляет сборную.