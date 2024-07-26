В женской сборной Бразилии объяснили, почему команда пропустит церемонию открытия Игр-2024

Сегодня, 26 июля, в 20:30 по московскому времени начнётся церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже. В торжественном событии, помимо мужской волейбольной сборной Польши, не примет участия и женская сборная Бразилии. Об этом сообщает 365scores.com.

«Мы полностью сосредоточены. Пытаемся спланировать всё наилучшим образом. Мы считаем, что лучше не участвовать. Мы не знаем, как долго нам придётся ждать, как долго мы будем стоять. Мы сосредоточены на нашей цели – стремиться к золотой медали. Мы хорошо сконцентрированы, чтобы сделать всё возможное и быть как можно более подготовленными», – объяснила доигровщица сборной Габриэла Гимараес.

На групповом этапе олимпийского волейбольного турнира бразильянки сыграют с Кенией, Польшей и Японией. В первом для команды матче, который начнётся 29 июля в 14:00, Бразилия встретится со сборной Кении.