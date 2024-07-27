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США — Аргентина, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

США — Аргентина, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует мужской волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 1-го тура соревнований.

В группе C состоится игра между национальными командами США и Аргентины, её начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. Соперниками сборных США и Аргентины по группе C являются также национальные команды Германиии и Японии. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

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