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Волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля

Волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля
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27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует мужской волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 1-го тура соревнований.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня на мужском волейбольном турнире.

Олимпиада-2024. Волейбол, мужчины. 27 июля (время начала матчей — московское):

  • 10:00. Группа С: Япония — Германия.
  • 14:00. Группа B: Италия — Бразилия.
  • 18:00. Группа B: Польша — Египет.
  • 22:00. Группа С: США — Аргентина.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Олимппиада-2024: турнирная таблица волейбольного турнира
Олимппиада-2024: календарь волейбольного турнира
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Новости. Волейбол
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