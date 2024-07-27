Волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует мужской волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 1-го тура соревнований.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня на мужском волейбольном турнире.

Олимпиада-2024. Волейбол, мужчины. 27 июля (время начала матчей — московское):

10:00. Группа С: Япония — Германия.

14:00. Группа B: Италия — Бразилия.

18:00. Группа B: Польша — Египет.

22:00. Группа С: США — Аргентина.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.