Бразилец Бруно — самый опытный волейболист на Олимпиаде в Париже

Бразильский связующий Бруно Резенде — самый опытный волейболист мужского турнира ОИ-2024 в Париже. Это его пятая Олимпиада, а матч с Италией стал для него 27-м на Играх.

На втором месте среди участников мужского турнира американец Мэттью Андерсон, у которого 19 игр на трёх Олимпиадах. Столько же у аргентинского связующего Лучиано Де Чекко. США и Аргентина сыграют между собой сегодня вечером.

Для поляка Бартоша Курека Париж-2024 также станет четвёртой Олимпиадой, но у него в активе 18 матчей. Такие же показатели у центрального сборной Бразилии Лукаса Сааткампа и аргентинца Факундо Конте. Все они сегодня должны выйти на площадку.

В первом матче игрового дня сборная Германии обыграла Японию в пяти партиях — 3:2.