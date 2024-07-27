БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Бразилец Бруно — самый опытный волейболист на Олимпиаде в Париже

Бразилец Бруно — самый опытный волейболист на Олимпиаде в Париже
Комментарии

Бразильский связующий Бруно Резенде — самый опытный волейболист мужского турнира ОИ-2024 в Париже. Это его пятая Олимпиада, а матч с Италией стал для него 27-м на Играх.

На втором месте среди участников мужского турнира американец Мэттью Андерсон, у которого 19 игр на трёх Олимпиадах. Столько же у аргентинского связующего Лучиано Де Чекко. США и Аргентина сыграют между собой сегодня вечером.

Для поляка Бартоша Курека Париж-2024 также станет четвёртой Олимпиадой, но у него в активе 18 матчей. Такие же показатели у центрального сборной Бразилии Лукаса Сааткампа и аргентинца Факундо Конте. Все они сегодня должны выйти на площадку.

В первом матче игрового дня сборная Германии обыграла Японию в пяти партиях — 3:2.

Олимпиада-2024: турнирная таблица волейбольного турнира (м)
Олимпиада-2024: календарь волейбольного турнира (м)
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android