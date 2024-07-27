39-летний Гроцер набрал больше всех очков в матче Япония — Германия на Олимпиаде-2024
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В стартовом матче мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2024 Германия победила Японию со счётом 3:2. Лучшим бомбардиром матча стал 39-летний диагональный сборной Германии Георг Гроцер. На его счету 24 очка: 15 в атаке (реализация 15 из 36, 42%), четыре эйса и шесть результативных блоков.
Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 10:00 МСК
Япония
Окончен
2 : 3
Германия
Япония: Нисида, Онодера, Фукацу, Мияура, Оцука, Ямаути, Секита, Такахаси, Такахаси, Исикава, Каи, Ямамото
Германия: Фромм, Райхерт, Тилле, Грозер, Ценгер, Кампа, Бреме, Шотт, Карлитцек, Крик, Бранд, Мазе
Лидер атак сборной Германии всего на год моложе главного тренера команды поляка Михала Винярского.
Гроцер — серебряный призёр ЧЕ-2017 и бронзовый — ЧМ-2014 в составе сборной Германии. В клубной карьере он выступал за три российских клуба: «Белогорье» (2012-2016, 2018), «Локомотив» (2017-2018) и «Зенит» из Санкт-Петербурга (2018-2020). Минувший сезон немецкий диагональный провёл в чемпионате Турции, выступая за «Аркас».
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