39-летний Гроцер набрал больше всех очков в матче Япония — Германия на Олимпиаде-2024

В стартовом матче мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2024 Германия победила Японию со счётом 3:2. Лучшим бомбардиром матча стал 39-летний диагональный сборной Германии Георг Гроцер. На его счету 24 очка: 15 в атаке (реализация 15 из 36, 42%), четыре эйса и шесть результативных блоков.

Лидер атак сборной Германии всего на год моложе главного тренера команды поляка Михала Винярского.

Гроцер — серебряный призёр ЧЕ-2017 и бронзовый — ЧМ-2014 в составе сборной Германии. В клубной карьере он выступал за три российских клуба: «Белогорье» (2012-2016, 2018), «Локомотив» (2017-2018) и «Зенит» из Санкт-Петербурга (2018-2020). Минувший сезон немецкий диагональный провёл в чемпионате Турции, выступая за «Аркас».