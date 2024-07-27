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Волейболисты сборной Италии обыграли Бразилию в стартовом матче на Олимпиаде в Париже

Волейболисты сборной Италии обыграли Бразилию в стартовом матче на Олимпиаде в Париже
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27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской волейбольный турнир. В матче 1-го тура предварительного этапа группы B cборная Италии в четырёх сетах обыграла Бразилию 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 14:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Бразилия
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сангвинетти, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Руссо, Боволента, Порро
Бразилия: Резенде, Бергман, Фернандес, Онорато, Леал Идальго, Сантос, Крелинг, Сааткамп, Осс, Лукарелли, Гуалберто, Соуза

В другом сегодняшнем матче группы B сборная Польши сыграет с Египтом (начало — в 18:00 мск).

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

Олимпиада-2024: турнирная таблица волейбольного турнира (м)
Олимпиада-2024: календарь волейбольного турнира (м)
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Новости. Волейбол
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