Вильфредо Леон подал мяч со скоростью выше 130 км/ч. Это второй случай в истории Олимпиад
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Доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон в матче группового этапа Олимпиады-2024 с Египтом выполнил подачу со скоростью 131,2 км/ч. Это всего лишь второй случай в истории Олимпийских игр, когда волейболист подал мяч за 130 км/ч.
Впервые это удалось немецкому диагональному Георгу Грозеру во время Олимпиады-2012 в Лондоне. Тогда скорость подачи составила 132,6 км/ч.
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Египет
Леон — натурализованный кубинец, выступающий за Польшу. Грозер также принимает участие в парижской Олимпиаде. Сегодня он помог сборной Германии победить в стартовом матче турнира команду Японии со счётом 3:2.
Сборная Польши выступает на Олимпиаде в одной группе с Италией и Бразилией. В очном противостоянии этих команд сегодня сильнее оказались итальянцы — 3:1.
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