Волейболист сборной Польши Форналь получил травму в матче с Египтом на Олимпиаде-2024

Доигровщик сборной Польши Томаш Форналь получил травму голеностопа в третьем сете матча с Египтом на Олимпиаде-2024 (3:0). Форналь неудачно приземлился и не смог продолжить встречу. Степень повреждения пока неизвестна.

Кроме Форналя, из доигровщиков в распоряжении Николы Грбича есть Камиль Семенюк и Александр Сливка. 13-м запасным на Олимпиаду поехал диагональный Бартоломей Болондзь.

В следующем матче на групповом этапе сборная Польши 31 июля встретится с Бразилией, а завершит групповой турнир матчем с Италией 3 августа.