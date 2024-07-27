Волейболист сборной Польши Форналь получил травму в матче с Египтом на Олимпиаде-2024
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Доигровщик сборной Польши Томаш Форналь получил травму голеностопа в третьем сете матча с Египтом на Олимпиаде-2024 (3:0). Форналь неудачно приземлился и не смог продолжить встречу. Степень повреждения пока неизвестна.
Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Египет
Кроме Форналя, из доигровщиков в распоряжении Николы Грбича есть Камиль Семенюк и Александр Сливка. 13-м запасным на Олимпиаду поехал диагональный Бартоломей Болондзь.
В следующем матче на групповом этапе сборная Польши 31 июля встретится с Бразилией, а завершит групповой турнир матчем с Италией 3 августа.
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