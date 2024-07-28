Пляжный волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 27 июля

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27 июля состоялись матчи 1-го тура группового этапа пляжного волейбола среди мужчин. В этот день было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Швеция – Австралия – 2:0

США – Куба – 0:2

Италия – Катар – 0:2

Бразилия – Марокко – 2:0

Турнир по пляжному волейболу среди мужчин завершится 11 августа.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

От России на Олимпийских играх в Париже принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.

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