Пляжный волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 27 июля

27 июля состоялись матчи 1-го тура группового этапа пляжного волейбола среди мужчин. В этот день было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.
Швеция – Австралия – 2:0
США – Куба – 0:2
Италия – Катар – 0:2
Бразилия – Марокко – 2:0
Турнир по пляжному волейболу среди мужчин завершится 11 августа.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
От России на Олимпийских играх в Париже принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.
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