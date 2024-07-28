Российскому волейболу исполнился 101 год

Сегодня отечественному волейболу исполнился 101 год. 28 июля 1923 года в Москве состоялся первый товарищеский матч между командами Высших художественных и театральных мастерских и Государственной школы кинематографии.

«Весь прошлый год наша страна отмечала 100-летний юбилей отечественного волейбола. Праздник был тепло принят общественностью. По всей России проходили турниры, мастер-классы именитых спортсменов, фестивали, гала-вечера, посвящённые круглой дате.

И вот сегодня мы празднуем 101-летие отечественного волейбола, его новый век. Верим и надеемся, что он будет наполнен такими же великими достижениями, как и его предшественник. С праздником!» — говорится в сообщении на сайте Всероссийской федерации волейбола.