БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Российскому волейболу исполнился 101 год

Российскому волейболу исполнился 101 год
Комментарии

Сегодня отечественному волейболу исполнился 101 год. 28 июля 1923 года в Москве состоялся первый товарищеский матч между командами Высших художественных и театральных мастерских и Государственной школы кинематографии.

«Весь прошлый год наша страна отмечала 100-летний юбилей отечественного волейбола. Праздник был тепло принят общественностью. По всей России проходили турниры, мастер-классы именитых спортсменов, фестивали, гала-вечера, посвящённые круглой дате.

И вот сегодня мы празднуем 101-летие отечественного волейбола, его новый век. Верим и надеемся, что он будет наполнен такими же великими достижениями, как и его предшественник. С праздником!» — говорится в сообщении на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android