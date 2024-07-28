Доминиканскую волейболистку поймали на допинге во время Олимпиады в Париже, она отстранена

32-летняя центральная блокирующая женской волейбольной сборной Доминиканской Республики Лисвел Эве сдала положительную допинг-пробу во время Лиги наций – 2024. Её результаты стали известны перед стартом олимпийского волейбольного турнира. Спортсменку уже отстранили от участия в Играх, ей грозит четыре года дисквалификации. Об этом сообщает Олимпийский комитет Доминиканы.

По результатам анализа в организме Эве найден фуросемид – мочегонное вещество, которое не приносит пользу физической работоспособности спортсмена, но может скрывать действие других запрещённых препаратов.

Волейболистка призналась в употреблении мочегонного средства, но заявила, что не знала, какой у него состав.

«Это крайне прискорбный случай, я чувствую себя очень плохо и разочарована в себе. С моей стороны было упущением не провести предварительное исследование состава препарата, который я использовала для контроля задержки жидкости в моём организме», – приводит слова Эве пресс-служба Олимпийского комитета.