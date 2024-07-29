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Волейболисты сборной Словении обыграли Канаду на старте Олимпиады-2024

Волейболисты сборной Словении обыграли Канаду на старте Олимпиады-2024
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28 июля в матче 1-го тура предварительного этапа группы А волейбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года cборная Словении обыграла Канаду. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:21).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Словения
Окончен
3 : 1
Канада
Словения: Штерн, Паенк, Козамерник, Винчич, Шталекар, Ковачич, Штерн, Ропрет, Урнаут, Чебуль, Можич, Муянович
Канада: Херр, Хоаг, Хофер, Демьяненко, Маар, Уолш, Кентшински, ван Беркель, Шварц, Луи, Маккарти, Липпки

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

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