Волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 28 июля

28 июля состоялся игровой день мужского турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди мужчин.

Франция — Сербия — 3:2 (23:25, 25:17, 25:17, 21:25, 15:6);

Словения — Канада — 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:21).

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.