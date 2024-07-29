«У Арины небольшая звёздность прослеживается». Отец Федоровцевой — о популярности дочери

Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев высказал мнение, прослеживается ли у его дочери, волейболистки Арины Федоровцевой, звёздная болезнь.

«Я первый сезон в Турции был вместе с ней, но серьёзной звёздной болезни не заметил. Хотя мне кажется, что в игровых видах спорта спортсменам такого уровня в небольшой дозе она не помешает. Думаю, что у Арины небольшая звёздность прослеживается. Мне нравится, как она себя ведёт. Совсем простым человеку тоже не надо быть. Но какого-то надменного поведения, которое могло бы кого-то обидеть, у неё точно нет», — приводит слова Федоровцева «Спорт-экспресс».

Напомним, за два года в составе турецкого «Фенербахче» Федоровцева стала двукратной чемпионкой Турции, обладательницей Кубка Турции (2024), победительницей розыгрыша Суперкубка Турции (2022) и бронзовым призёром клубного чемпионата мира (2021).