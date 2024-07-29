Пляжный волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 28 июля

28 июля состоялись матчи 1-го тура группового этапа пляжного волейбола среди мужчин. В этот день было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.
Нидерланды – Италия – 1:2
Норвегия – Чили – 2:0
Чехия – Канада – 2:0
Бразилия – Австрия – 2:0
Турнир по пляжному волейболу среди мужчин завершится 11 августа.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
От России на Олимпийских играх в Париже принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.
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