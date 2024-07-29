Турция — Нидерланды, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

29 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 1-го тура соревнований.

В группе C состоится игра между национальными командами Турции и Нидерландов, её начало запланировано на 10:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. Соперниками сборных Турции и Нидерландов по группе C являются также национальные команды Италии и Доминиканской Республики, в матче 1-го тура между ними победу со счётом 3:1 одержали итальянки. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.