Волейбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 29 июля

29 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В этот день пройдут матчи 1-го тура группового этапа во всех трёх группах.

Олимпиада-2024. Волейбол, женщины.

Расписание матчей 29 июля, время московское

Группа C, 10:00 — Турция — Нидерланды

Группа B, 14:00 — Бразилия — Кения

Группа A, 18:00 — США — Китай

Группа A, 22:00 — Франция — Сербия

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места. Ранее состоялось два матча 1-го тура: в группе B сборная Польши победила национальную команду Японии со счётом 3:1, в группе C с таким же счётом Италия выиграла у Доминиканской Республики.