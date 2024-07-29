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Франция — Сербия, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Франция — Сербия, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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29 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 1-го тура соревнований. В группе A состоится игра между национальными командами Франции и Сербии, её начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. Соперниками сборных Франции и Сербии по группе A являются также национальные команды США и Китая. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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