Франция — Сербия, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

29 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 1-го тура соревнований. В группе A состоится игра между национальными командами Франции и Сербии, её начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. Соперниками сборных Франции и Сербии по группе A являются также национальные команды США и Китая. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.