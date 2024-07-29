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Женская сборная Бразилии одержала уверенную победу на старте волейбольного турнира ОИ

Женская сборная Бразилии одержала уверенную победу на старте волейбольного турнира ОИ
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В группе B завершилась игра в рамках волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже между женскими сборными Бразилии и Кении. Уверенную победу в трёх сетах одержали бразильские волейболистки — 3:0 (25:14, 25:13, 25:12).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Кения

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. Соперницами сборных Бразилии и Кении по группе C являются также национальные команды Японии и Польши, которые в матче 1-го тура завершили встречу со счётом 3:1 в пользу европейских волейболисток. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Олимпиада-2024, волейбол: турнирная таблица (ж) (ж)
Олимпиада-2024, волейбол: календарь (ж)
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