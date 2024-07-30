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Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 29 июля

Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 29 июля
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В понедельник, 29 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится групповой этап турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Мужчины

Группа А. Италия — Австралия – 2:0
Группа В. Нидерланды — Испания – 2:0
Группа F. Франция — США – 0:2
Группа А. Швеция — Катар – 2:1

Женщины

Группа В. 11:00. Китай — Канада – 2:0
Группа F. 13:00. Швейцария — Испания – 2:0
Группа D. 16:00. Канада — Парагвай – 2:0
Группа D. 18:00. Латвия — Швейцария – 0:2
Группа F. 22:00. Франция — Германия – 2:0
Группа В. 23:00. США — Австралия – 2:0

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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