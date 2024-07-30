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Волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 30 июля

Волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 30 июля
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30 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В этот день пройдут матчи 2-го тура группового этапа во всех трёх группах.

Олимпиада-2024. Волейбол, мужчины.
Расписание матчей 30 июля, время московское

Группа B, 10:00 — Италия — Египет

Группа C, 14:00 — США — Германия

Группа A, 18:00 — Словения — Сербия

Группа A, 22:00 — Франция — Канада

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

В матчах 1-го тура победы одержали сборные Словении, Польши, Италии, США, Франции (в пяти партиях) и Германии (в пяти партиях).

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Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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