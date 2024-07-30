Италия — Египет, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 30 июля, состоится матч 2-го тура группового этапа мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы В сборные Италии и Египта. Команды будут играть на стадионе «Париж-Юг» в Париже (Франция).

Начало матча — в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме сборных Италии и Египта, в группе В выступают национальные команды Польши и Бразилии. Действующим олимпийским чемпионом является сборная США.

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры, в рамках которых проводится мужской волейбольный турнир. 12 сборных разбиты на четыре подгруппы. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал, ещё две сборные отберутся по лучшим показателям среди занявших третьи места.