БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Словенские волейболисты уверенно обыграли сербов на групповом этапе Олимпиады-2024

Словенские волейболисты уверенно обыграли сербов на групповом этапе Олимпиады-2024
Комментарии

Мужская сборная Словении по волейболу одержала вторую победу на групповом этапе Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Словения
Окончен
3 : 0
Сербия

В матче 2-го тура соревнований словенцы уверенно обыграли команду Сербии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:19).

Сборные Сербии и Словении на Олимпиаде-2024 попали в группу A, куда также входят Канада и Франция. В 1-м туре французы в упорной борьбе обыграли сербов, а словенцы — канадцев.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Материалы по теме
Неудержимый Гроцер и стойкий Штерн. Кто удивил на старте волейбольного турнира Олимпиады
Неудержимый Гроцер и стойкий Штерн. Кто удивил на старте волейбольного турнира Олимпиады
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android