Словенские волейболисты уверенно обыграли сербов на групповом этапе Олимпиады-2024

Мужская сборная Словении по волейболу одержала вторую победу на групповом этапе Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В матче 2-го тура соревнований словенцы уверенно обыграли команду Сербии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:19).

Сборные Сербии и Словении на Олимпиаде-2024 попали в группу A, куда также входят Канада и Франция. В 1-м туре французы в упорной борьбе обыграли сербов, а словенцы — канадцев.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.