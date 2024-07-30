Волейболист «Кузбасса» Пакшин: мне пообещали, что команда будет строиться вокруг меня

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Роман Пакшин прокомментировал подписание с клубом нового контракта.

«Я рассматривал в первую очередь, как выгодно будет для меня в профессиональном и финансовом плане. После окончания сезона был интерес ко мне со стороны некоторых клубов, и на фоне этого «Кузбасс» активизировался и начал вести активные переговоры. Поговорив с руководством, приняв определённые условия контракта, пришли к тому, что можно подписывать долгосрочное соглашение.

Для меня важно, что здесь верят в меня, в мои способности. В других клубах могло бы этого и не быть. Здесь мне пообещали, что команда будет строиться вокруг меня, я на это согласен. Для любого человека, когда он является важным звеном в определённой̆ команде, будет, наверное, приятно услышать такие слова именно от руководства», — заявил Пакшин в интервью пресс-службе кемеровского клуба.

Пакшин выступает за кемеровский клуб с 2019 года. Новое соглашение доигровщика рассчитано до 2028 года. Кроме того, в сезоне-2024/2025 Пакшин будет капитаном «Кузбасса». В межсезонье ходили слухи о скором переходе волейболиста в санкт-петербургский «Зенит».