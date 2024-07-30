Доигровщик «Кузбасса» Пакшин: продуктивнее всего в карьере работалось с Алексеем Вербовым

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Роман Пакшин рассказал о периоде своей карьеры под руководством Алексея Вербова.

«Самым продуктивным у меня было сотрудничество с Алексеем Игоревичем Вербовым. Потому что он хорошо ладит с молодыми и дорабатывает те элементы и недостатки у спортсмена, которые он обнаруживает своим профессиональным взглядом. Мы много работали над приемом. И в плане атаки у меня была техника своеобразная, он тоже мне ее исправлял. Он хотел работать, он видел во мне волейболиста и верил в меня.

Я сыграл пару игр, но на тот момент я был еще психологически неустойчив. Мы об этом с ним много разговаривали. Это нормальная практика была. Я был молодой̆ и неопытный, но он многому меня научил в этом плане. А дальнейшие тренеры это просто подкрепляли. Были проверки, были жизненные уроки», — рассказал Пакшин в интервью пресс-службе клуба.

Ранее стало известно, что доигровщик продлил контракт с кемеровской командой до 2028 года.