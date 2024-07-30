БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Доигровщик «Кузбасса» Пакшин: продуктивнее всего в карьере работалось с Алексеем Вербовым

Доигровщик «Кузбасса» Пакшин: продуктивнее всего в карьере работалось с Алексеем Вербовым
Аудио-версия:
Комментарии

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Роман Пакшин рассказал о периоде своей карьеры под руководством Алексея Вербова.

«Самым продуктивным у меня было сотрудничество с Алексеем Игоревичем Вербовым. Потому что он хорошо ладит с молодыми и дорабатывает те элементы и недостатки у спортсмена, которые он обнаруживает своим профессиональным взглядом. Мы много работали над приемом. И в плане атаки у меня была техника своеобразная, он тоже мне ее исправлял. Он хотел работать, он видел во мне волейболиста и верил в меня.

Я сыграл пару игр, но на тот момент я был еще психологически неустойчив. Мы об этом с ним много разговаривали. Это нормальная практика была. Я был молодой̆ и неопытный, но он многому меня научил в этом плане. А дальнейшие тренеры это просто подкрепляли. Были проверки, были жизненные уроки», — рассказал Пакшин в интервью пресс-службе клуба.

Ранее стало известно, что доигровщик продлил контракт с кемеровской командой до 2028 года.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android