Мужская сборная Франции по волейболу уверенно обыграла Канаду на групповом этапе Олимпиады
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Мужская сборная Франции по волейболу одержала вторую победу на групповом этапе домашних Олимпийских игр – 2024 в Париже.
Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Канада
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати
Канада: Херр, Хоаг, Хофер, Демьяненко, Маар, Уолш, Кентшински, ван Беркель, Шварц, Луи, Маккарти, Липпки
В матче 2-го тура соревнований французы уверенно обыграли команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).
Национальные команды Франции и Канады на Олимпиаде-2024 попали в группу A, куда также входят Словения и Сербия. В 1-м туре французы в упорной борьбе обыграли сербов, а словенцы — канадцев.
Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.
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