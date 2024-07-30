Мужская сборная Франции по волейболу уверенно обыграла Канаду на групповом этапе Олимпиады

Мужская сборная Франции по волейболу одержала вторую победу на групповом этапе домашних Олимпийских игр – 2024 в Париже.

В матче 2-го тура соревнований французы уверенно обыграли команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).

Национальные команды Франции и Канады на Олимпиаде-2024 попали в группу A, куда также входят Словения и Сербия. В 1-м туре французы в упорной борьбе обыграли сербов, а словенцы — канадцев.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.