БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская сборная Франции по волейболу уверенно обыграла Канаду на групповом этапе Олимпиады

Мужская сборная Франции по волейболу уверенно обыграла Канаду на групповом этапе Олимпиады
Комментарии

Мужская сборная Франции по волейболу одержала вторую победу на групповом этапе домашних Олимпийских игр – 2024 в Париже.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Канада
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати
Канада: Херр, Хоаг, Хофер, Демьяненко, Маар, Уолш, Кентшински, ван Беркель, Шварц, Луи, Маккарти, Липпки

В матче 2-го тура соревнований французы уверенно обыграли команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).

Национальные команды Франции и Канады на Олимпиаде-2024 попали в группу A, куда также входят Словения и Сербия. В 1-м туре французы в упорной борьбе обыграли сербов, а словенцы — канадцев.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android