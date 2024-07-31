Волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 30 июля

30 июля состоялся очередной игровой день мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Олимпиада-2024, Париж. Мужчины. Группа A. 2-й тур:

Словения – Сербия – 3:0 (25:21, 25:19, 25:19);

Франция – Канада – 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) у мужчин победу одержала именно сборная Франции, серебро завоевала команда России (ОКР), бронзу — Аргентина.