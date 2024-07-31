Волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля

31 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В этот день пройдут матчи 2-го тура группового этапа в двух группах из трёх.

Олимпиада-2024. Волейбол, мужчины.

Расписание матчей 31 июля, время московское

Группа B, 10:00 — Польша — Бразилия

Группа C, 14:00 — Япония — Аргентина

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

В группе A после двух туров гарантировали себе выход в 1/4 финала сборные Словении и Франции. Национальная команда Польши также может обеспечить себе попадание в плей-офф в случае победы над бразильцами.