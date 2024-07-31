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Польша – Бразилия, волейбол, мужчины, Олимпиада 2024: во сколько начало матча, где смотреть

Польша — Бразилия, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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31 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 2-го тура соревнований в двух группах из трёх.

В группе B состоится игра между национальными командами Польши и Бразилии, её начало запланировано на 10:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
31 июля 2024, среда. 10:00 МСК
Польша
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперниками сборных Польши и Бразилии по группе B являются также национальные команды Италии и Египта. Итальянцы набрали шесть очков в двух матчах и обеспечили себе выход в плей-офф, поляки с тремя очками в одной игре занимают второе место, бразильцы находятся на третьей строчке с нулём очков после одного матча, египтяне с двумя поражениями замыкают турнирную таблицу квартета.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

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Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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