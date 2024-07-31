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США — Сербия, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

США — Сербия, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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31 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 2-го тура соревнований.

В группе A состоится игра между национальными командами США и Сербии, её начало запланировано на 18:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 2-й тур
31 июля 2024, среда. 18:00 МСК
США
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперниками сборных США и Сербии по группе A являются также национальные команды Франции и Китая. В 1-м туре Сербия в трёх партиях переиграла Францию, в то время как американки потерпели поражение от Китая в пяти сетах. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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