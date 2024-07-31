Польша — Кения, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

31 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 2-го тура соревнований.

В группе B состоится игра между национальными командами Польши и Кении, её начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Соперниками сборных Польши и Кении по группе B являются также национальные команды Бразилии и Японии. В 1-м туре Польша в четырёх партиях переиграла Японию, в то время как Кения потерпела поражение от Бразилии в трёх сетах. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.