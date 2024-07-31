Польский волейболист Курек: я с площадки наблюдал, как мои партнёры победили Бразилию

Диагональный сборной Польши Бартош Курек в интервью TVP Sport самокритично высказался о собственной игре в матче группового этапа Олимпиады-2024 со сборной Бразилии.

«Сегодня у меня было лучшее место среди всех болельщиков в зале. Я прямо с площадки наблюдал, как мои партнёры победили Бразилию. Надеюсь, что в следующих матчах я внесу свой вклад в командный успех, а Вильфредо Леону не придётся играть половину партии в одиночку», — заявил Курек.

Сборная Польши победила Бразилию (3:2) и гарантировала себе путёвку в четвертьфинал Олимпиады. Курек набрал лишь восемь очков в атаке, показав 27% реализации и 7% эффективности. Не лучше сыграл и его сменщик Лукаш Качмарек — всего одна реализованная атака из четырёх.