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Польский волейболист Курек: я с площадки наблюдал, как мои партнёры победили Бразилию

Польский волейболист Курек: я с площадки наблюдал, как мои партнёры победили Бразилию
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Диагональный сборной Польши Бартош Курек в интервью TVP Sport самокритично высказался о собственной игре в матче группового этапа Олимпиады-2024 со сборной Бразилии.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
31 июля 2024, среда. 10:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 2
Бразилия
Польша: Качмарек, Курек, Леон, Сливка, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Бенек, Форналь, Боладзь, Хубер
Бразилия: Резенде, Бергман, Фернандес, Онорато, Леал Идальго, Сантос, Крелинг, Сааткамп, Осс, Лукарелли, Соуза, Гуалберто, Соуза

«Сегодня у меня было лучшее место среди всех болельщиков в зале. Я прямо с площадки наблюдал, как мои партнёры победили Бразилию. Надеюсь, что в следующих матчах я внесу свой вклад в командный успех, а Вильфредо Леону не придётся играть половину партии в одиночку», — заявил Курек.

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Сборная Польши победила Бразилию (3:2) и гарантировала себе путёвку в четвертьфинал Олимпиады. Курек набрал лишь восемь очков в атаке, показав 27% реализации и 7% эффективности. Не лучше сыграл и его сменщик Лукаш Качмарек — всего одна реализованная атака из четырёх.

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