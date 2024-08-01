Волейбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 1 августа

1 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В этот день пройдут матчи 2-го тура группового этапа во всех трёх группах.

Олимпиада-2024. Волейбол, женщины.

Расписание матчей 1 августа, время московское

Группа C, 10:00 — Турция — Доминиканская Республика

Группа B, 14:00 — Бразилия — Япония

Группа C, 18:00 — Италия — Нидерланды

Группа A, 22:00 — Франция — Китай

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Наилучший результат в групповом турнире к этому моменту показывает сборная Польши, которая одержала две победы в группе B, набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф.