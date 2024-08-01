Бразилия — Япония, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

1 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 2-го тура соревнований.

В группе B состоится игра между национальными командами Бразилии и Японии, её начало запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Соперниками сборных Бразилии и Японии по группе B являются также национальные команды Польши и Кении. Польки лидируют в квартете с шестью очками в двух матчах, у Бразилии три очка после одной игры, Япония с нулём очков в одной встрече находится на третьей строчке, замыкает группу Кения с двумя поражениями.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.