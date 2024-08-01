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Франция — Китай, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Франция — Китай, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 2-го тура соревнований.

В группе А состоится игра между национальными командами Франции и Китая, её начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 2-й тур
01 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также в группе А выступают национальные команды Сербии и США. В первом туре француженки уступили сербским волейболисткам, а китаянки в пятисетовом матче победили спортсменок из США.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Олимпиада-2024, волейбол: турнирная таблица (ж)
Олимпиада-2024, волейбол: календарь (ж)
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Новости. Волейбол
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