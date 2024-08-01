Франция — Китай, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 2-го тура соревнований.

В группе А состоится игра между национальными командами Франции и Китая, её начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Также в группе А выступают национальные команды Сербии и США. В первом туре француженки уступили сербским волейболисткам, а китаянки в пятисетовом матче победили спортсменок из США.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.