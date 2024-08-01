Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 1 августа

1 августа на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится групповой этап турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей олимпийского турнира.
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол.
1 августа (время начала матчей — московское):
Мужчины:
Группа C
- 10:00. Германия — Австралия;
- 22:00. Польша — Франция.
Группа A
- 11:00. Австралия — Катар.
- 18:00. Швеция — Италия.
Группа D
- 13:00. Куба — Марокко.
- 16:00. Бразилия — США.
Женщины:
Группа A
- 11:00. Испания — Египет.
- 21:00. Бразилия - Италия.
Группа B
- 17:00. Австралия — Канада.
- 22:00. США — Китай.
В седьмой соревновательный день, 1 августа, будет разыграно по четыре комплекта наград в плавании и академической гребле, по два — в дзюдо, лёгкой атлетике и парусном спорте. По одному комплекту медалей 1 августа олимпийцы разыграют в спортивной гимнастике, стрельбе, фехтовании и гребном слаломе.