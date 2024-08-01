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Турция — Доминиканская Республика — результат матча 1 августа 2024 года, счёт 3:1, волейбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Женская сборная Турции по волейболу одержала вторую подряд волевую победу на ОИ-2024
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Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже в рамках группового этапа женского волейбольного турнира проходят матчи 2-го тура группового этапа.

В группе C состоялась игра между национальными командами Турции и Доминиканской Республики. Турчанки начали матч с поражения в первом сете, после чего выиграли три партии подряд, одержав вторую победу на Играх-2024. Игра завершилась со счётом 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:15). В стартовом матче на ОИ Турция обыграла Нидерланды в пяти сетах, проигрывая по ходу встречи 0:2 по партиям. Команда из Доминиканы потерпела второе поражение на турнире.

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 2-й тур
01 августа 2024, четверг. 10:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Доминиканская Республика

Сегодня состоится ещё один матч группы C, в котором встретятся сборные Италии и Нидерландов (начало — в 18:00 мск).

Олимпиада-2024, волейбол: турнирная таблица (ж)
Олимпиада-2024, волейбол: календарь (ж)
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Новости. Волейбол
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