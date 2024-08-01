Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Бразилия — Япония — результат матча 1 августа 2024 года, счёт 3:0, волейбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Бразильские волейболистки уверенно обыграли Японию во 2-м туре Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжается женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа проходят матчи 2-го тура соревнований.

В группе B состоялась игра между национальными командами Бразилии и Японии. Со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:18) уверенную победу одержали бразильские волейболистки.

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 2-й тур
01 августа 2024, четверг. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Япония
Бразилия: Коста, Дуарте, Карнейро, де Менезес, Монтибеллер, Ратцке, Гимараес, Соуза, да Силва, Бергманн, Сантос, Тейшейра
Япония: Ивасаки, Хаяси, Sarina Koga, Исикава, Сэки, Кодзима, Инуэ, Ямада, Фукудомэ, Миябэ, Араки, Вада

Это вторая победа южноамериканских спортсменок, на данный момент они удерживают лидерство в группе B. Японки потерпели второе поражение на турнире.

Соперницами сборных Бразилии и Японии по группе B являются также национальные команды Польши и Кении. Они проводили свой матч 2-го тура в среду, 31 июля. Со счётом 3:0 победу одержали польские волейболистки.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Олимпиада-2024, волейбол: турнирная таблица (ж)
Олимпиада-2024, волейбол: календарь (ж)
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android