Бразильские волейболистки уверенно обыграли Японию во 2-м туре Олимпиады-2024

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжается женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа проходят матчи 2-го тура соревнований.

В группе B состоялась игра между национальными командами Бразилии и Японии. Со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:18) уверенную победу одержали бразильские волейболистки.

Это вторая победа южноамериканских спортсменок, на данный момент они удерживают лидерство в группе B. Японки потерпели второе поражение на турнире.

Соперницами сборных Бразилии и Японии по группе B являются также национальные команды Польши и Кении. Они проводили свой матч 2-го тура в среду, 31 июля. Со счётом 3:0 победу одержали польские волейболистки.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.