Связующий «Зенита» Тисевич получил тяжёлую травму. Его заменит Костадинов

Связующий санкт-петербургского «Зенита» Игорь Тисевич получил травму руки и выбыл на срок до полугода. Его заменит Слави Костадинов, который прошлый сезон провёл в кемеровском «Кузбассе», а новый должен был начать в «Шахтёре» из Солигорска, сообщает телеграм-канал «Саша с Севера».

Ранее из-за травмы плеча из строя выбыл ещё один связующий команды из Санкт-Петербурга Дмитрий Ковалёв. На его место «Зенит» подписал олимпийского чемпиона Лондона-2012 Александра Бутько.

Тисевич в межсезонье перебрался в Санкт-Петербург из новосибирского «Локомотива». В новом сезоне с «Зенитом» будет работать Владимир Алекно. Последним местом работы специалиста была сборная Ирана, которой он руководил на Олимпиаде-2020 в Токио.