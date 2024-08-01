Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Связующий «Зенита» Тисевич получил тяжёлую травму. Его заменит Костадинов

Связующий «Зенита» Тисевич получил тяжёлую травму. Его заменит Костадинов
Комментарии

Связующий санкт-петербургского «Зенита» Игорь Тисевич получил травму руки и выбыл на срок до полугода. Его заменит Слави Костадинов, который прошлый сезон провёл в кемеровском «Кузбассе», а новый должен был начать в «Шахтёре» из Солигорска, сообщает телеграм-канал «Саша с Севера».

Ранее из-за травмы плеча из строя выбыл ещё один связующий команды из Санкт-Петербурга Дмитрий Ковалёв. На его место «Зенит» подписал олимпийского чемпиона Лондона-2012 Александра Бутько.

Тисевич в межсезонье перебрался в Санкт-Петербург из новосибирского «Локомотива». В новом сезоне с «Зенитом» будет работать Владимир Алекно. Последним местом работы специалиста была сборная Ирана, которой он руководил на Олимпиаде-2020 в Токио.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android